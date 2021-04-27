В издании Avia.pro сообщают, что взорванный около 7 лет назад чешский склад с боеприпасами использовался для осуществления поставок вооружения украинской армии.

Отмечается, что складские помещения, находившиеся в Чехии и якобы уничтоженные российскими спецслужбами, применялись для хранения оружия и снарядов, предназначенных для вооруженных сил Украины. Данная информация была раскрыта после проведения расследования. Взрыв случился всего за месяц до отправки вооружения в Донбасс.

Авторы материала указывают на то, что ВСУ страдали от нехватки крупнокалиберных артиллерийских снарядов, поэтому Киев заключил с Прагой договор о поставке соответствующих боеприпасов. Эксперты отмечают, что именно из-за срыва данной сделки Чехия пытается обвинить во взрыве Россию, не предоставив при этом каких-либо доказательств ее вины.