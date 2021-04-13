В Белгородской области прививки от коронавируса сделали 150 тысяч человек, однако для приобретения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать еще 600 тысяч жителей, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Он предложил членам правительства области сделать до конца текущей недели прививки и тем самым показать пример жителями области. Также Гладков рассказал, что до приобретения коллективного иммунитета расслабляться ни в коем случае нельзя, так как Covid-19 продолжает поражать белгородцев направо и налево.

Глава региона также призвал чиновников общаться с людьми, рассказывать им, как работает вакцина и какого эффекта стоит от нее ожидать.

В настоящий момент очень плохо продвигаются дела с вакцинированием в областном центре, Старом Осколе, Алексеевке и Губкине. Больше всего вакцинированных жителей в Красненском районе, в Чернянке и Красной яруге.