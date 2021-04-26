Последний из стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress, состоящих сейчас на вооружении ВВС США, скорее всего, будет окончательно выведен из эксплуатации только в 2050-х годах. Таким образом, B-52 наверняка станет самым «долголетающим» военным самолетом в мире. Об этом пишет американское онлайн-издание 19FortyFive в статье, перевод которой представлен изданием discover24.ru.

Первые B-52 поступили на вооружение в июне 1955 года, а к моменту окончания производства Stratofortress в 1962 году их было построено 744 экземпляра. Лишь небольшая их часть все еще находится в строю, но даже сегодня флот ВВС включает пятьдесят восемь бомбардировщиков B-52H, находящихся на действительной службе, а еще восемнадцать остаются в резерве.

Благодаря постоянному потоку обновлений бомбардировщик будет летать до 2040-х годов или даже позже. Фактически, к тому времени, когда он уйдет в отставку, правнуки первых пилотов, впервые взлетевших на B-52, могут оказаться за штурвалом последнего самолета, который поднялся в небо.

В конце прошлого года ВВС США «воскресили» самолет, получивший название Wise Guy («Мудрый парень»), на своей базе Дэвис-Монтан в Аризоне, более известной как «Кладбище авиатехники». Он заменит другой B-52, который был уничтожен во время пожара на Гуаме. Это был лишь второй B-52H, вернувшийся в строй после отправки на данное «Кладбище». Первый, Ghost Rider («Призрачный гонщик»), был возвращен в строй и отправлен на авиабазу Барксдейл в Луизиане в 2015 году.

B-52 остался в строю, даже когда на вооружение поступили более скоростные бомбардировщики-невидимки, такие как B-2 Spirit, и причина проста: B-52 имеет сравнительно низкие эксплуатационные расходы. Более того, Rockwell B-1 Lancer и Northrop Grumman B-2 Spirit, будучи более новыми самолетами, тем не менее были вынуждены серьезно усиливать и обновлять свои конструкции для участия в операциях в Ираке и Афганистане, в то время как планеры B-52 никогда не подвергались таким крайним мерам.

Это не значит, что B-52 было легче. Скорее можно сказать, что B-1 и B-2 устарели не по годам, а B-52 оказалось проще обслуживать и модернизировать. Как и у сегодняшних «бэби-бумеров» [поколения, родившегося вскоре после Второй мировой войны], которые родились, когда B-52 поступал на вооружение, эти обновления и усовершенствования продлили период «активного долголетия».

B-52 получил новые двигатели, улучшенное управление полетом и совсем недавно – оборудованную завесу для «место уединения». В это трудно поверить, но на протяжении шести десятилетий самолету располагал туалетом, который находился на виду у всех членов экипажа. Это можно было бы считать своего рода упражнением по сплочению коллектива, но ранее в этом году ВВС решили заняться этим вопросом, поскольку все более смешанные экипажи служат вместе в длительных миссиях. Ведь очень часто, в качестве демонстрации силы, B-52 перебрасываются с баз в Луизиане и Северной Дакоте на Ближний Восток, Тихий океан или в Восточную Европу.

Будь то новые двигатели, новые шины, новые коммуникационные технологии или просто занавеска для туалета, ВВС делают все возможное, чтобы поддерживать B-52, обеспечивать самолет в полете всем необходимым и гарантировать, что он сможет выполнить миссию.