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Сербия не поддержит американские санкции в отношении России и российских граждан, заявил президент страны Александр Вучич. Глава государства отметил, что Соединенные Штаты не дождутся поддержки от Белграда до тех пор, пока он находится при власти.

То же самое он заявил и по поводу граждан Китая, которые Вашингтон вносит в «черные списки». По словам Вучича, поддержка Сербией США была бы недружественным шагом по отношению к государствам, являющихся для Белграда друзьями и партнерами.

Этим высказыванием президент Сербии ответил на призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля поддерживать внешнюю политику Евросоюза. При этом тот особо подчеркнул, что это относится и к санкциям, которые ЕС вводит против России или других государств. Вучич заявил, что готов прислушиваться к мнению Брюсселя, однако только в том случае, если для РФ и Китая будут сделаны исключения.

Напомним, что официальный Белград неоднократно отказывался поддерживать санкционные меры, которые против России вводятся Соединенными Штатами и Европой.

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