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В СМИ сообщают, что военные вооруженных сил Украины за прошедшие 24 часа семнадцать раз нарушили условия перемирия, выпустив по землям непризнанных республик более 100 снарядов.

Члены делегаций ЛНР и ДНР в СЦКК режима прекращения огня заявили, что в Донбассе украинские военнослужащие как минимум девять раз нанесли удары по поселениям самопровозглашенных республик, выпустив 94 боеприпаса (учитывались только снаряды калибра 12,7-мм и выше).

В ДНР под обстрел ВСУ попали окрестности Старомихайловки, Железной Балки, Александровки и Веселого, а в ЛНР – Светлодарска и Калиновки. Указывается, что бойцы Украины атаковали непризнанные республики гранатометами, минометами и стрелковым оружием.

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