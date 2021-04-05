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Народная милиция ЛНР подсчитала количество случаев применения Украиной беспилотных аппаратов, которые наносили удары по территории самопровозглашенной республики. Получилось, что БПЛА осуществляли обстрелы не менее 6 раз с 27 июля 2020 года.

Именно в этот день вступили в силу требования режима прекращения огня. Которые подразумевают не только разведение войск и отвод от линии разграничения тяжелого артиллерийского вооружения, но еще и запрет на полеты любых летательных аппаратов. Украина шесть раз нарушила последнее требование. Она использовала беспилотники не только для разведки, но и для нанесения ударов по ЛНР.

Впрочем, разведка и диверсионные операции условиями перемирья также запрещены. Киев игнорирует эти требования. В результате обстрелов с беспилотных аппаратов за все время, начиная с 27 июля, двое военнослужащих ЛНР получили серьезные ранения. Также в ночь на 5 апреля Украина открыла артиллерийский огонь по позициям непризнанной республики.

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