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Представители Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские вооруженные силы вчера, 8 апреля, осуществили обстрел территорий непризнанной республики.

Согласно их словам, военнослужащие Украины открыли огонь по поселениям Калиновка и Нижнее Лозовое из гранатомета и 120-мм миномета, применение которых запрещено Минскими договоренностями. Полных данных о нанесенном объектам инфраструктуры ущербе и потерпевших пока нет.

Сведения об обстрелах уже переданы в центр по контролю за нарушениями режима прекращения огня. В СМИ при этом указывают на то, что обстановка на линии разграничения в Донбассе значительно накалилась в последнее время. Обстрелы с обеих сторон происходят все чаще.

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