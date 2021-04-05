Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночь на понедельник украинские ВС обстреляли позиции луганских ополченцев неподалеку от столицы самопровозглашенной ЛНР, сообщает портал Avia.Pro. Известно, что огонь велся из 122-миллиметровых САУ, которые имеются на вооружении Украины.

Авторы, которые ссылаются на проверенный источник в ЛНР, утверждают, что артиллерийский обстрел осуществлялся с украинских позиций у Попасной, на которых дислоцируется 92-я бригада. Приказы наносить удары отдавали комбриг Павел Федосенко, а также командир 59-й бригады Геннадий Шаповалов.

Ополченцы ЛНР были вынуждены открыть ответный огонь, чтобы защитить мирных жителей населенного пункта Калиново-Борщеватое, которому досталось больше всего.

Украинская сторона при этом заявляет, что она стреляла в ответ на огонь ополченцев, причем это якобы позволило уничтожить боевую технику, которую ЛНР получила из России.

Вам может понравиться

Китайские эксперты назвали подводное российское оружие, которому нет равных в мире

Подводный флот России – это смертоносная сила, что недавно было продемонстрировано на учениях в арктическом регионе, пишут аналитики китайского издания Sohu. Субмарины ВМФ РФ умеют не только пробивать лед, но

Описаны действия России в ответ на ракетную атаку США

К 2024 году на территории России будет развернута космическая система «Купол», с помощью которой РФ возьмет под полный свой контроль запуски любых межконтинентальных баллистических ракет. В частности, она сможет моментально

Британских читателей рассмешило стремление США поддерживать Украину

Байден не в состоянии устоять на трапе президентского самолета, но зато собирается противостоять России, иронично пишут британские читатели издания Daily Mail. Так они комментируют заявление американского лидера о «непоколебимой» поддержке
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 апреля – пасмурно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 апреля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 апреля – ясно, до 4 °C | Королев: погода, 5 апреля – небольшой дождь, до 5 °C | Подольск: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 5 апреля – пасмурно, до 17 °C |