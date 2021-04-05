В ночь на понедельник украинские ВС обстреляли позиции луганских ополченцев неподалеку от столицы самопровозглашенной ЛНР, сообщает портал Avia.Pro. Известно, что огонь велся из 122-миллиметровых САУ, которые имеются на вооружении Украины.

Авторы, которые ссылаются на проверенный источник в ЛНР, утверждают, что артиллерийский обстрел осуществлялся с украинских позиций у Попасной, на которых дислоцируется 92-я бригада. Приказы наносить удары отдавали комбриг Павел Федосенко, а также командир 59-й бригады Геннадий Шаповалов.

Ополченцы ЛНР были вынуждены открыть ответный огонь, чтобы защитить мирных жителей населенного пункта Калиново-Борщеватое, которому досталось больше всего.

Украинская сторона при этом заявляет, что она стреляла в ответ на огонь ополченцев, причем это якобы позволило уничтожить боевую технику, которую ЛНР получила из России.