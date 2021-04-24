В издании «Авиа.про» сообщили, что, как только РФ начала отводить свои военные подразделения от границ Украины, ВСУ усилила обстрел территорий ДНР и ЛНР.

В статье указывается, что менее чем через 24 часа после ухода российских военных от украинских границ вооруженные силы Украины воспользовались своей ствольной артиллерией для атаки по позициям ополченцев непризнанных республик. Отмечается, что наиболее мощный удар был осуществлен по поселению Старомихайловка – выпущено несколько десятков артиллерийских снарядов.

Источники отмечают, что украинские военные также ударили по Горловке, использовав крупнокалиберные минометы. Военные эксперты предполагают, что после отвода российских войск Украина может решиться на вторжение в ДНР и ЛНР. Ранее киевские власти заявили, что не планируют вести переговоры с самопровозглашенными республиками.