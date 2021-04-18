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Ряд СМИ сообщили, что вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по Донецку, обстреливая город и находящиеся рядом с ним районы в течение пяти часов.

Согласно словам ополченцев, находящихся возле линии соприкосновения в Донбассе, украинские военнослужащие использовали артиллерийские установки, стрелковое оружие, минометы, гранатометы и БМП. Точной информации о пострадавших и разрушениях пока нет, однако, согласно предварительным сведениям, они оказались значительными.

Отмечается, что вначале ВСУ обстреляли поселение Александровка, расположенное к западу от Донецка. Было осуществлено не менее тридцати выстрелов. Атака осуществлялась с украинских позиций в окрестностях Марьинки. Затем они открыли огонь по Старомихайловке. Военные эксперты отмечают, что данный удар оказался наиболее масштабным за последние месяцы.

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  • 16.04.2021
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