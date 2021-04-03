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Военкор Юрий Котенок рассказал об ожесточенном бое, который вспыхнул в ночь на субботу в самопровозглашенной Луганской республике. Он подчеркнул, что начала конфликт украинская сторона, которая первый раз с прошлого года задействовала артиллерийские установки.

По заявлениям очевидцев, этот бой был самым ожесточенным за последние пару лет. Украинские войска нанесли массированный удар по ЛНР, из-за чего ополченцы были вынуждены открыть ответный огонь. В настоящий момент ничего не известно о пострадавших с обеих сторон, но вполне вероятно, что они все-таки будут.

Котенок заявляет, что Украина уже намеревается подключать авиацию. Так, боевой вертолет уже отправился в сторону Донецка, а на чугуевском аэродроме, что в Харьковской области, замечены истребители Су.

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