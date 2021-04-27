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Андрей Явися, являющийся директором ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Семашко», назвал различия в вакцинации от коронавирусной инфекции и перенесённой болезни.

Так, он указал, что после поставленной прививки возможны побочные эффекты, однако они возникают весьма в редких случаях, и исчезают спустя несколько дней. В основном человек чувствует себя слабым, место укола ощущает болезненно, также повышается температура. Явися отметил, что эти ощущения не сравнимы с болезнью и её последствиями.

Кроме того, риск появления осложнений можно снизить, если за 5-7 дней до вакцинации и после неё не заниматься тяжёлыми физическими нагрузками, не переохлаждать и не перегревать организм, стараться избегать по возможности стрессовых ситуаций.

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