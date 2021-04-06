Специалист по заболеваниям печени Алексей Буеверов сообщил о единственном способе, при котором можно избежать появления похмелья после употребления алкоголя.

Согласно заявлению специалиста, похмелье не появится у человека лишь в том случае, если он не будет превышать свою индивидуальную дозу алкоголя. Эта доза зависит от того, сколько организм человека способен переработать.

Также специалист дал несколько рекомендаций. Так, он советует хорошо закусывать при употреблении алкоголя, чтобы на следующий день меньше страдать от последствий. Кроме того, он рекомендует отказаться от употребления дешевого вина из коробок и плохо перегнанного самогона.

Буеверов указал на то, что если после распития алкоголя нет похмелья, то это может являться плохим сигналом, так как это говорит о том, что у человека уже развивается первая стадия алкоголизма.