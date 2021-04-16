читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Примерно с середины февраля до сегодняшнего дня количество новых случаев заражения коронавирусом постоянно растет. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за этот период рост заболеваемости практически в два раза, заявил возглавляющий ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что сейчас уровень распространения Covid-19 достиг рекордных значений за все время пандемии. Причем больше всего случаев фиксируется в тех государствах, которые ранее по тем или иным причинам не сталкивались с большим количеством случаев заражения.

Так, в качестве примера Гебрейсус привел Папуа Новую Гвинею, где в сравнении с прошлым годом распространение коронавируса увеличилось в 10 раз – с 900 до 9300 случаев заражения. Также возросло и число летальных исходов с 9 за весь прошлый год до 82 за два последних месяца.

Вам может понравиться

В NI высоко оценили провалившийся проект советского бомбардировщика Т-60С

В 80-х годах прошлого столетия Советский Союз занимался разработкой бомбардировщика Т-60С, который по своим параметрам должен был отвечать недавно модернизированному Ту-22М3. Однако распад СССР внес свои коррективы в планы конструкторов.

Ростех анонсировал создание новейшей легкой РСЗО с авиационными ракетами

Российское НПО «Сплав», которое входит в структуру Ростеха, приступило к разработке новейшей реактивной системы залпового огня. Предполагается, что эта легкая РСЗО будет монтироваться на военные автомобили и вести огонь с

Эксперт Игорь Коротченко: Украину ждет раскол из-за войны на Донбассе

Россия в отличие от Запада не будет выражать глубокую озабоченность, если Украина вдруг начнет наступательную операцию на самопровозглашенные ЛНР и ДНР. В ситуации, когда живущие на Донбассе граждане РФ начнут
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 апреля – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Армавир: погода, 16 апреля – пасмурно, до 19 °C |