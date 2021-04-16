Примерно с середины февраля до сегодняшнего дня количество новых случаев заражения коронавирусом постоянно растет. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за этот период рост заболеваемости практически в два раза, заявил возглавляющий ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что сейчас уровень распространения Covid-19 достиг рекордных значений за все время пандемии. Причем больше всего случаев фиксируется в тех государствах, которые ранее по тем или иным причинам не сталкивались с большим количеством случаев заражения.

Так, в качестве примера Гебрейсус привел Папуа Новую Гвинею, где в сравнении с прошлым годом распространение коронавируса увеличилось в 10 раз – с 900 до 9300 случаев заражения. Также возросло и число летальных исходов с 9 за весь прошлый год до 82 за два последних месяца.