Британский таблоид Daily Star заявил, что пророчество о войне России за Крым было сделано ещё 400 лет назад.

Так, пророчество сделал еврейский раввин Элияху Виленский, известный также как Виленский Гаон. Согласно его словам, присоединение Крыма к России означает, что шаги Мессии уже слышны. Кроме того, в пророчестве говорится и о захвате Стамбула – когда это произойдёт, это будет говорить о том, что Мессия может прийти в любое время.

О пророчестве стало известно несколько лет назад, когда его обнародовал правнук Виленского Гаона. Раввин Пинхас Уинстон, который изучает пророчества, касающиеся конца света, считает, что в предсказании Виленского Гаона много совпадений с тем, что в настоящее время творится между Россией и Украиной. Кроме того, у евреев есть вера в войну между «Гогом и Магогом», которая придёт с севера, и, как многие уверены, это война между Россией и Турцией.