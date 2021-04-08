Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британский таблоид Daily Star заявил, что пророчество о войне России за Крым было сделано ещё 400 лет назад.

Так, пророчество сделал еврейский раввин Элияху Виленский, известный также как Виленский Гаон. Согласно его словам, присоединение Крыма к России означает, что шаги Мессии уже слышны. Кроме того, в пророчестве говорится и о захвате Стамбула – когда это произойдёт, это будет говорить о том, что Мессия может прийти в любое время.

О пророчестве стало известно несколько лет назад, когда его обнародовал правнук Виленского Гаона. Раввин Пинхас Уинстон, который изучает пророчества, касающиеся конца света, считает, что в предсказании Виленского Гаона много совпадений с тем, что в настоящее время творится между Россией и Украиной. Кроме того, у евреев есть вера в войну между «Гогом и Магогом», которая придёт с севера, и, как многие уверены, это война между Россией и Турцией.

Вам может понравиться

Глава Заксобрания Санкт-Петербурга негативно высказался о песне Манижи

Председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров критически высказался насчёт песни Манижи, с которой она собирается выступать на Евровидении. Как Макаров заявил, он, являясь полковником, весьма далёк от «Евровидения» и это для
  • Анна
  • 07.04.2021
  • читать 1 минуту

Отношение к роботам-женщинам такое же предвзятое, как и к настоящим

Учёные обнаружили, что люди относятся к роботам-«женщинам» с той же предвзятостью, что и к настоящим представительницам прекрасного пола. Впрочем, отмечается, что речь идёт не о негативной предвзятости. Так, во время
  • Анна
  • 07.04.2021
  • читать 1 минуту

Россия направила газ в Румынию в обход Украины

Сергей Макогон, руководитель оператора украинской газотранспортной системы, отметил, что РФ поставляет газ в Румынию в обход их сети. На юге ее сейчас применяет лишь Молдавия. Чтобы исполнить условия договора, «Газпром»
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 апреля – небольшой снег, до 5 °C | город Мытищи: погода, 8 апреля – снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 апреля – небольшой снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 апреля – небольшой снег, до -1 °C | Королев: погода, 8 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 8 апреля – снег, до 2 °C | Армавир: погода, 8 апреля – облачно с прояснениями, до 17 °C |