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США стремятся пресечь диалог России с Европой, используя для этой цели выдуманные истории и эпизоды давно минувших дней, к которым РФ не имеет никакого отношения. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что Чехия вела переговоры с Россией по вопросам закупки вакцины от коронавируса «Спутник V». Уже 20 апреля в Москву собирался приехать Ян Гамачек, который в настоящий момент выполняет обязанности главы внешнеполитического ведомства. Однако из-за Соединенных Штатов эта поездка была сорвана.

Володин уверен, что вся история с обвинением России во взрывах, а также высылка дипломатов, которые внезапно оказались резидентами российских спецслужб, инсценирована США. Нынешняя администрация пытается не только окончательно поссорить РФ с Европой, но еще и устранить конкурента на рынке вакцин.

Напомним, что ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что скандал с Россией полностью выдуман и направлен на отвлечение внимание граждан от внутренних проблем.

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