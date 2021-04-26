читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный историк Юрий Кнутов рассказал об искусственном интеллекте FIRESTORM разработанном Соединенными Штатами, и предостерег, что он может превратиться в подобие «Скайнет» из знаменитого блокбастера «Терминатор».

Эксперт пояснил, что FIRESTORM предназначен для управления огнем и адаптирован под танки «Абрамс». Он собирает данные о различных видах танков и другой техники, которую фотографирует летом и зимой, в самых разных ракурсах и погодных условиях. Все это необходимо, чтобы в реальном бою распознать свои и чужие боевые машины и автоматически открыть огонь.

Кнутов также рассказал о подобном искусственном интеллекте, созданном российскими специалистами. Он используется на танках Т-14 «Армата» и по своей функциональности ни в чем не уступает американской разработке. Однако принцип действий у него несколько иной.

Российские разработчики учли, что искусственный интеллект вполне может ошибиться, выбирая цель. Поэтому ИИ лишь собирает информацию о потенциальных мишенях и наводит орудие в автоматическом режиме, сообщая об этом оператору. Который распознает цель и дает команду на открытие огня. Это дает возможность минимизировать ошибки.

Вам может понравиться

Израильский беспилотник атаковал иранский танкер, прорвавшись сквозь российские ПВО и РЭБ

Российские войска развернули в Тартусе свои средства противовоздушной обороны и РЭБ для обеспечения безопасного прохождения в Сирию иранских танкеров с нефтью. Однако Израилю все же удалось прорвать защиту, пишут авторы

На виртуальных учениях Пентагона США победили Китай но понесли огромные потери

Военное ведомство Соединенных Штатов открыло доступ к ранее засекреченным результатам учений, в ходе которых моделировалась война с Китаем. Выяснилось, что победить США могут, однако при этом они понесут огромные потери.

Симоньян привела убойный аргумент в пользу невиновности Боширова и Петрова во взрывах в Чехии

Журналиста Маргарита Симоньян привела аргумент в пользу невиновности Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам в Чехии в 2014 году. Она с юмором прокомментировала скандал, который чешские власти раскручивают еще
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 26 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Королев: погода, 26 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 26 апреля – небольшая облачность, до 7 °C | Армавир: погода, 26 апреля – пасмурно, до 12 °C |