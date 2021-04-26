Военный историк Юрий Кнутов рассказал об искусственном интеллекте FIRESTORM разработанном Соединенными Штатами, и предостерег, что он может превратиться в подобие «Скайнет» из знаменитого блокбастера «Терминатор».

Эксперт пояснил, что FIRESTORM предназначен для управления огнем и адаптирован под танки «Абрамс». Он собирает данные о различных видах танков и другой техники, которую фотографирует летом и зимой, в самых разных ракурсах и погодных условиях. Все это необходимо, чтобы в реальном бою распознать свои и чужие боевые машины и автоматически открыть огонь.

Кнутов также рассказал о подобном искусственном интеллекте, созданном российскими специалистами. Он используется на танках Т-14 «Армата» и по своей функциональности ни в чем не уступает американской разработке. Однако принцип действий у него несколько иной.

Российские разработчики учли, что искусственный интеллект вполне может ошибиться, выбирая цель. Поэтому ИИ лишь собирает информацию о потенциальных мишенях и наводит орудие в автоматическом режиме, сообщая об этом оператору. Который распознает цель и дает команду на открытие огня. Это дает возможность минимизировать ошибки.