Соединенные Штаты ввели новые санкции против российского предпринимателя Евгения Пригожина, поскольку не могут допустить укрепления связей между Россией и Суданом. Такое мнение выразил автор блога Colonel Cassad Борис Рожин.

Бизнесмен попал под новый санкционный удар из-за гуманитарной акции, которая была проведена на этой неделе в столице Судана Хартуме. Предприниматель по собственной инициативе доставил в африканскую страну, страдающую от экономического кризиса, миллион продуктовых наборов для нуждающихся.

Частная акция стала серьезным шагом для укрепления дружеских отношений Судана с РФ, и в Вашингтоне не могут этого допустить, считает Рожин. По его словам, американские ограничения столь же неудивительны, как и санкции в отношении российских бизнес-компаний.

«Пригожину в этом плане, конечно, проще, учитывая его помощь суданцам во время глубокого экономического кризиса, поэтому ограничить его деятельность в том же Судане США куда как сложнее», — отмечает он в Telegram-канале Colonel Cassad.

По различным оценкам, около 40% населения Судана находятся за чертой бедности из-за глубокого экономического кризиса после свержения правительства Омара аль-Башира. В этих условиях гумпомощь из России, доставленная Пригожиным, оказалась крайне важна для жителей страны.