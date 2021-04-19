Вооруженный конфликт между Россией и США закончится катастрофой для всего мира, так как проконтролировать это противостояние практически невозможно, уверен военный эксперт Евгений Бужинский. Он также отметил, что вероятность этого конфликта в настоящий момент является чрезвычайно высокой.

По словам эксперта, на возможность конфликта указывает та «катавасия», которую Соединенные Штаты устроили из-за 4 000 военнослужащих на границе с Украиной. В прошло году проводились такие же учения по итогам летнего периода обучения, в которых приняли участие около 150 тысяч военных. И они никого не заинтересовали, хотя войска подбирались и гораздо ближе к украинским рубежам.

По мнению Бужинского, единственная тема, которую могут обсудить на встрече президенты Владимир Путин и Джо Байден – это кибербезопасности. В ней необходимо установить какие-то общие правила, чтобы в дальнейшем обходится без обоюдных обвинений. Других общих тем для этих переговоров нет, так как никто не захочет идти на уступки.

Кроме того, эксперт заметил, что введение санкций будет продолжено. Также он порекомендовал разместить российские войска на границах Польши с Белоруссией, так как там высока вероятность провокаций и «партизанской войны».