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Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские средства РЭБ опередили американские как по своему функционалу, так и по количеству сфер использования. Его слова приводит издание “ПолитРоссия”.

Как указывается, системы РЭБ являются довольно востребованным средством вооружения, и Россия стала мировым лидером в этой области. Другие страны на данный момент догнать её в этой сфере не могут.

В настоящее время наиболее крупным разработчиком техники радиоэлектронной борьбы является концерн «Радиоэлектронные технологии». Он занимается изготовлением любых систем РЭБ – как наземных, так воздушных и корабельных. Также есть комплексы, которые работают посредством разведки. Леонков отметил, что Россия имеет весьма широкий спектр данного вида вооружений.

Кроме того, Леонков указал, что все российские воздушные судна имеют свои системы РЭБ. За счёт этого Россия обошла США в гонке авиавооружений.

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