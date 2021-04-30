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Военный эксперт Алексей Суконкин назвал США единственным выгодополучателем от распространения фейка про заморозку соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане.

Посольство РФ в Хартуме оперативно опровергло вброс информационного агентства Bloomberg, которое со ссылкой на неназванные источники сообщило о приостановке договора. Однако непроверенную информацию успели растиражировать иностранные и даже некоторые российские СМИ.

Алексей Суконкин, комментируя инцидент, заявил, что единственной страной, которая получает выгоду от тиражирования заведомого фейка являются США.

Вашингтон оперативно отреагировал на установление дружественных отношений между Москвой и Хартумом в декабре прошлого года. С восточноафриканской страны сняли санкции, наложенные еще в 1993 году. А во время визита российского фрегата «Адмирал Григорович» в Порт-Судан туда же впервые за двадцать лет наведался корабль ВМС США.

«Переживать американцам есть за что: российский флот по договору с Ираном и Сирией, приступил к сопровождению иранских танкеров, которые, вопреки американским санкциям, повезли нефть в Сирийскую Арабскую Республику. Для Вашингтона это сильнейший удар по самолюбию – когда кто-то посмел не только усомниться в легитимности наложенных Штатами санкций, но и проигнорировать их. США, как оказалось, не посмели остановить караван иранских судов, которые сопровождались российскими боевыми кораблями», — отметил Суконкин.

Военный эксперт подчеркивает, что наличие в регионе российской базы позволит существенно усложнить жизнь ряду недружественных стран и внесет тем самым в межгосударственные отношения давно необходимый паритет.

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