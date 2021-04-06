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Алексей Леонков, специалист в области военной сферы, рассказал, что столкновение в Донбассе осуществляется по тому же сценарию, что и в Нагорном Карабахе.

Согласно его словам, если в регионе возобновятся активные боевые действия, то Киев начнет применять сценарий сетецентрических конфликтов, в рамках которых приоритет отдается информационной составляющей. Он добавил, что Украина воспользуется данной стратегией для завершения войны в свою пользу.

Основная цель в подобном конфликте заключается в достижении информационного превосходства над противником, а также определении и ликвидации всех его пунктов связи. Поэтому ВСУ, по мнению Леонкова, первым делом займется уничтожением сети боевого управления ДНР и ЛНР.

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