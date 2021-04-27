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Украина готовится «встречать» самолеты российских ВКС, обустраивая вдоль линии разграничения имеющиеся в ее распоряжении комплексы ПВО С-300. И хотя истребители и бомбардировщики России совершенно не собираются лететь на Донбасс, некоторые киевский эксперты уже заявляют об эффективности этих ЗРК. Хотя на вооружении соседнего государства имеются только древние советские варианты систем.

Скорее всего Киев это осознает и поэтому стремится привлечь в акваторию Черного моря корабли Североатлантического альянса, считает специалист Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.

Он поясняет, что на кораблях НАТО, таких как, к примеру, Кристобаль Колон, имеются радиолокационные станции, которые превосходят советские С-300, которые со времен развала СССР ни разу не модернизировались. Поэтому Киев надеется на них в борьбе с российскими самолетами, даже не намеревающимися лететь на его территорию.

Эксперт отмечает, что группировка кораблей НАТО с радиолокационными станциями не представляет никакой опасности для России. В случае серьезного обострения эти суда попадут под обстрел береговых комплексов «Бал» и «Бастион» либо будут уничтожены «Калибрами» с подводных лодок «Варшавянка». При этом задействовать авиацию даже не придется, поэтому никакой пользы от наличия у кораблей НАТО РЛС Украина не получит.

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