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5 апреля стартовало строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Строят ее железнодорожные войска по приказу главы военного ведомства Сергея Шойгу. При этом появление данной ветки ставит перед собой две важных цели. О них рассказал историк и военный аналитик Александр Широкорад изданию “Царьград”.

Он отметил, что первая цель – экономическая. Новая ветка существенно расширит возможности по транспортировке грузов, поэтому реализовывать этот проект нужно было еще во времена СССР или в первые годы независимости. По той простой причине, что существует еще и военная цель.

Она заключается в том, что в случае возникновения каких-либо сложностей в отношениях с Китаем у России появится дополнительное пространство для маневра. Сейчас в ее распоряжении имеется Транссибирская магистраль, которая «… проходит где-то под дулом пушек КНР». Поэтому дополнительная ветка БАМа позволит увеличить обороноспособность и защититься от возможных атак с востока, уверен эксперт.

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