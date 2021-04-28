Военные атташе из 52 государств побывали на российском полигоне Ашулук, что в Астраханской области, и выступили в роли наблюдателей на стрельбах с применением ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК С-400. Также их познакомили со всеми возможностями этих комплексов.

Перед атташе разыграли трехэтапный тактический эпизод, в ходе которого «Панцирям» и Триумфам» предстояло обнаружить и уничтожить имитации самолетов и БПЛА, крылатых, оперативно-тактических и баллистических ракет условного противника, а также ряда наземных целей. Со всеми этими задачами расчеты комплексов справились успешно.

Представители военно-дипломатического корпуса других государств по приглашению Министерства обороны РФ часто посещает подобные учения. Так, лишь прошлом году специально для них было организовано около двух десятков мероприятий. Подобные шаги делаются для подтверждения прозрачности деятельности Вооруженных Сил РФ.

Помимо стрельб, на полигоне Ашулук атташе рассказали о том, как военнослужащих из других стран обучают работе со средствами ПВО в Высшем военном училище в Ярославле.