В Саратове сотрудники 631 учебного боевого центра продемонстрировали стрельбу из РСЗО «Торнадо-Г». Видео публикует телеканал “Звезда“.

РСЗО «Торнадо-Г» используется с 2014 года вместо «Града». Полный комплект состоит из 40 снарядов 122-мм. Один расчёт способен покрыть территорию в 40 кв. метров. Подлёт ракет осуществляется в течение 15 секунд.

Как отмечается, стрельба происходила без ручной наводки, а лишь с указанием координат и при помощи машины управления. Стрельба была устроена специально для передачи «Военная приемка».

Теперь водителю не требуется ручная наводка установки – сейчас он может ввести координаты, а также число запускаемых ракет. После этого требуется только нажать кнопку «Пуск» – и произойдёт залп ракет, которые будут нацелены на указанный сектор.