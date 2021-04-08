Что может прийти на замену M1 Abrams, основному боевому танку армии США? Будут ли «танки будущего» атаковать врага напрямую из крупнокалиберных пушек или повысят скрытность, но станут отправлять в бой вооруженных роботов? Американское военное издание Breaking Defense представило мнения на этот счет отставных танкистов армии и экспертов отрасли в статье, перевод основных положений которой представлен ниже.

Общее мнение экспертов свелось к тому, что управляемая экипажем бронетехника по-прежнему будет задействована в будущих «роботизированных» войнах. Почему? Людям-солдатам по-прежнему будет нужен способ передвижения по полю боя под броневой защитой, и он особенно понадобится им, когда в небе роятся дроны-убийцы. В конце концов, противнику гораздо проще построить дрон, который может убить незащищенного человека, чем тот, который может пробить бронетранспортер.

Концепция сочетания роботизированных и управляемых человеком платформ уже применяется в рамках армейской программы разработки боевых роботов. Вместо того, чтобы иметь оружие, датчики и команду на одном транспортном средстве, можно разместить, к примеру, датчики на одном дроне, «приманки» – на другом (расходном) дроне, основное оружие – на наземном роботе. Человеческий контролер при этом будет присутствовать в небольшой, хорошо бронированной командной машине, спрятанной на некотором расстоянии.

Конечно, эта революция зависит от сетевых технологий, которые действительно работают, чтобы поддерживать связь всех этих людей и роботов – даже перед лицом вражеских взломов и помех. Что касается отдельных бронированных машин, как бы они ни выглядели, их выживание будет все больше зависеть от их защиты от вражеских дронов. Это был урок как для Украины в 2014 году, когда беспилотные летательные аппараты выявили украинскую бронетехнику для последующих уничтожающих ракетных обстрелов, так и при наступлении Азербайджана в 2020 году в Нагорном Карабахе, в ходе которого вооруженные беспилотники и дроны-камикадзе уничтожили армянскую бронетехнику.

«Постоянство и доступность дронов делает современное – и будущее – поле боя гораздо более прозрачным для воздушного наблюдения и, как следствие, нападения», – пояснил Пол Шарре, экс-рейнджер армии, а ныне глава экспертного центра CNAS.

Эксперт по российским вооруженным силам Сэмюэл Бендетт заметил, что на это есть многообещающие контрмеры, которые доступны уже сегодня. «Если бы армяне подготовили свои танки к войне нового типа, их потери были бы намного меньше. Многое из того, что мы видели в Нагорном Карабахе, касалось старых советских танков на вооружении Армении, которые были плохо защищены от неуправляемых боеприпасов, [которые] на самом деле несложно отразить», – заметил он.

Командирские машины или боевые машины?

Пол Шаре не видит полного исчезновения бронетехники. Но он рассматривает ее не как «решающее оружие», а как «опорную руку». «Солдаты будут необходимы на поле боя для управления боем и обеспечения безопасности местности, и они должны будут находиться в бронированных машинах, чтобы оставаться защищенными», – сказал эксперт. «Но со временем роль бронетехники, вероятно, сместится к преимущественно командно-административным платформам для распределенной сети воздушных и наземных датчиков, дронов и роботизированных платформ».

«Я вижу необходимость диверсифицировать наши типы бронетехники, чтобы застраховаться от технологий», – сказал Томас Шпёр, отставной армейский генерал-лейтенант. «Думаю, что заменой Abrams станет не одна машина, а несколько платформ».

Он привел примеры: «Некоторые из них все еще выглядят как танки для прямого боя, когда угроза от БПЛА невелика или найдется более надежное решение для борьбы с дронами. Другие платформы будут сами запускать БПЛА и дроны-смертники. Третьи – это наземные беспилотные машины, управляемые другими – хорошо защищенными и пилотируемыми». В тактическом плане эти силы станут атаковать тремя волнами: сперва БПЛА для уничтожения средств ПВО и командно-управляющих центров противника, затем наземные беспилотные машины, а в завершение – основные боевые танки для уничтожения самых сложных целей.

Но зачем сажать человека в свой тяжелый танк? Потому что, откровенно говоря, дистанционное управление остается неудобным, а автономные роботы остаются глупыми. Иногда нужен опытный человек в машине, на борту. Прежде всего потому, что его нельзя вывести из строя столь же просто, как робота – взломать, заблокировать или иным образом отключить.

Обновить M1 Abrams или заменить его?

По словам Бендетта, танк «Абрамс» вполне способен стать центральным элементом будущей пилотируемой и беспилотной бронетехники. Несмотря на то, что он был уже не раз модернизирован с момента его появления в 1980 году, его просто нужно обновить снова, оснастив защитой от дронов, средствами радиоэлектронной борьбы и системой управления для роботов.

Но старый M1 может претерпеть не так много обновлений, – утверждал Гай Свон, отставной офицер по бронетехнике. «Можно сказать наверняка: мы не сможем вешать много дополнений на раму M1 Abrams, танк и без того слишком тяжел», – отметил он. «Танк будущего, скорее всего, будет весить не более 60 тонн: таков предел для многих дорог и мостов – без потери защиты экипажа. Причем в мире дронов традиционного камуфляжа будет недостаточно».

Как добавил Свон, предпочтительно ставить на танк гибридно-электрический двигатель, который создает меньшую нагрузку на линии питания, чем газовая турбина M1. Это также позволит улучшить башню, хотя и существующая 120-мм пушка имеет большой потенциал с модернизированными системами наведения и боеприпасами.

Если вы не доверяете армии управлять крупной программой, то модернизированный M1 Abrams – лучшее, на что вы можете рассчитывать. Недавнее исследование Бюджетного управления Конгресса прогнозировало расходы армии на бронетехнику до 2050 года и предсказывало, что модернизация Abrams съест львиную долю этих расходов. «Более 40 процентов общих затрат будет приходиться на модернизацию и реконструкцию танков Abrams», – говорится в исследовании, что составляет в среднем 2 миллиарда долларов в год.