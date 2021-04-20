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Николай Шульгин, военный эксперт, отметил, что РФ перекрыла на время Керченский пролив для кораблей иностранных ВМС, желая возобновить подачу воды на Крымский полуостров.

Согласно его словам, путем перекрытия пролива Россия пытается оказать давление на Украину, закрывшую водный канал около 7 лет назад. Учитывая засуху и появление проблем со снабжением Крыма водой, Москва принялась за активные действия, чтобы возобновить подачу воды через украинский канал.

Юрий Неткачев, военный аналитик, согласился с коллегой, отметив, что появление боевых судов в Керченском проливе – это явная демонстрация силы. Он добавил, то РФ может также решиться на осуществление военной операции, чтобы возобновить водоснабжение своего региона.

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