Неизвестный военный заявил, что в скором времени между Россией и Украиной начнётся война. Видеозапись с его заявлением была опубликована украинскими СМИ.

О словах военного сообщило издание «Диалог.UA». Согласно заявлению мужчины, войска России, входящие в состав ЮВО, были отправлены на российско-украинскую границу. Переброска в Ростов была начата после некоей телеграммы. Также он заявил, что Украина готовится осуществить нападение на Россию.

Также военный указывает, что своими действиями Россия хочет предотвратить захват своей территории Украиной. Он отметил, что территория между странами является нейтральной и никому не принадлежит. Расположена она со стороны России неподалёку от Донбасса.