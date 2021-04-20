Представители ТОФ сообщили, что по причине прохождения снежного циклона на Камчатке военнослужащие местных гарнизонов вышли на расчистку снега в военных городках.

Отмечается, что войска региона на данный момент находятся в режиме повышенной штормовой готовности, поэтому снегопад не оказал негативного влияния на их боеготовность. На военных объектах были заранее проверены дополнительные источники электроэнергии и жизнеобеспечения, а на подлодках и суднах разместили больше швартовых концов.

Солдаты местных гарнизонов принялись за расчистку снега на трассах и подъездных дорогах к военным объектам, пирсам и городкам. Для этого была задействована спецтехника морской инженерной службы ОКВС.