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Американский президент Джо Байден пообещал украинскому коллеге Зеленскому помощь на Донбассе и не обманул. В пятницу мониторинговые сервисы зафиксировали в небе у Крымского полуострова разведывательные беспилотники RQ-4A Global Hawk, принадлежащие ВВС США. Они несколько раз пролетели вдоль границы, отметились неподалеку от Новороссийска, а затем ушли в сторону Донбасса и исчезли из виду, отключив транспондеры.

Кроме того, в тот же день на Украину прилетел С-130 «Геркулес» – военный транспортный самолет, также принадлежащий Соединенным Штатам. Его удалось отследить лишь до аэродрома в Киеве, где он будто растворился. Вполне вероятно, что Вашингтон прислал Зеленскому дополнительную боевую технику.

Тем временем ситуация на Донбассе начала ухудшаться. В ночь на субботу ВСУ били по ЛНР из тяжелой артиллерии, чего не случалось почти целый год. В ответ ополченцы стреляли из минометов и бронетехники – украинские СМИ насчитали 21 обстрел, однако не упомянули, что огонь был ответным.

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