Военный обозреватель Антон Лавров немного поведал о расстановке сил на Донбассе. По его словам, у Киева имеется по-настоящему эффективное оружие, однако с ним могут возникнуть серьезные проблемы.

Таким оружием Лавров назвал турецкие беспилотные аппараты Bayraktar TB2, которые Украина закупила для реализации «карабахского сценария на Донбассе. Однако в ее распоряжении имеется всего шесть дронов, чего недостаточно для получения значительного превосходства над противником. Украина планирует купить еще несколько десятков БПЛА, но когда она это сделает, неизвестно.

Лавров отметил, что на вооружение ЛНР и ДНР имеются комплексы ПВО малой дальности, которых будет вполне достаточно для того, чтобы справиться с украинской авиацией. Он также сообщил, что украинское вооружение, полученное от западных партнеров, не превосходит советские образцы, поэтому по танкам и пушкам силы противников равны. Однако при этом у Киева имеется численное превосходство по личному составу.