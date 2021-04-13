Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Читатели французского издания Figaro призвали страны Европы перестать слепо следовать США.

По их словам, США пытаются испортить отношения между Россией и ЕС, а используется для этого конфликт на Украине. По словам пользователей, «киевские марионетки», которых проталкивает США, занимаются организацией провокаций, направленных против Донбасса и России. А после этого они начинают жаловаться Западу. Другой читатель издания заявил, что провокациями по большей части занимаются в США.

Кроме того, было указано, что если бы Киев добросовестно соблюдал Минские соглашения, то была бы вероятность того, что восточная часть страны не желала бы отделиться. Некоторые также выразили недоумение из-за того, что у границ с Россией расположено больше американских ракет, чем у границ США.

Ещё один читатель отметил, что, если продолжать в том же духе, то стоит ждать войны в Европе.

Вам может понравиться

В 1951 году советские лётчики «растерзали» американский авиаполк в небе над Кореей

70 лет назад, 12 апреля 1951 года, советские лётчики разгромили американские ВВС в небе над Кореей. Как сообщается, в этот день ВВС США сделали попытку атаки на город Сингисю. Были
  • Анна
  • 12.04.2021
  • читать 1 минуту

Глава ФРС рассказал о «точке перелома» в экономике США

Джером Пауэлл, руководитель американской ФРС, отвечая на вопрос о проблемах в экономике страны, заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время находятся в переломной точке. Согласно его словам, причинами сложившейся ситуации

Гордон: в случае войны Украина ударит по российской армии секретным оружием

В рамках недавнего радиоэфира на станции «Эхо Москвы» Дмитрий Гордон, представитель украинской прессы, отметил, что ВСУ ударят по российским военным секретным оружием в случае вооруженного конфликта. Согласно словам журналиста, в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 апреля – дождь, до 6 °C | Королев: погода, 13 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 13 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |