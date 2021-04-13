Читатели французского издания Figaro призвали страны Европы перестать слепо следовать США.

По их словам, США пытаются испортить отношения между Россией и ЕС, а используется для этого конфликт на Украине. По словам пользователей, «киевские марионетки», которых проталкивает США, занимаются организацией провокаций, направленных против Донбасса и России. А после этого они начинают жаловаться Западу. Другой читатель издания заявил, что провокациями по большей части занимаются в США.

Кроме того, было указано, что если бы Киев добросовестно соблюдал Минские соглашения, то была бы вероятность того, что восточная часть страны не желала бы отделиться. Некоторые также выразили недоумение из-за того, что у границ с Россией расположено больше американских ракет, чем у границ США.

Ещё один читатель отметил, что, если продолжать в том же духе, то стоит ждать войны в Европе.