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В издании Страна.ua, сославшись на представителей морских портов, сообщили, что украинские ВМС неожиданно начали проведение военных маневров в черноморской акватории.

В опубликованном тексте отмечается, что лоцманскую проводку ограничили сразу в нескольких украинских портах, включая Одессу, Херсон и Ольвию. Причиной произошедшего называют учения, которые проводятся на фоне недавних высказываний Владимира Зеленского, лидера Украины, о необходимости вступления страны в НАТО для завершения конфликта в Донбассе.

Ранее Мария Захарова, представитель МИД РФ, заявила, что на украинских территориях можно наблюдать наращивание военных сил Североатлантического альянса. В текущем году Украина планирует провести с ними не менее 7 различных учений.

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