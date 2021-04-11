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Американские военнослужащие запечатлели на камеру проход истребителей Су-30 российского производства над авианосцем «Теодор Рузвельт» ВМС США.

На размещенном кадре можно увидеть, как несколько Су-30 МКМ, принадлежащих малазийским Военно-воздушным силам, пролетают над палубой американского авианесущего корабля на низкой высоте. Фотография была опубликована на официальной страничке американских ВМС в «Твиттере».

В СМИ отмечают, что выпущенные Российской Федерацией боевые самолеты были использованы в рамках военных учений Малайзии, проводимых совместно с морскими силами США в Южно-Китайском море. Малазийские власти купили восемнадцать Су-30 в период с 2007 по 2009 годы.

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