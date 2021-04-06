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В информационном агентстве Nikkei Asian Review сообщают, что возможное создание военного союза между РФ и КНР сильно беспокоит японские власти.

Согласно словам авторов материала, если Москва и Пекин продолжат сближаться, то это в итоге приведет к образованию военного альянса, который может вступить в прямую конфронтацию с силами НАТО. Подобный сценарий будет реализован, если США и их союзники продолжат оказывать давление на РФ.

Журналисты также отмечают, что Россия все еще готова к налаживанию отношений со странами Запада. Китайские СМИ при этом считают, что Китай и РФ уже сформировали полноценный антизападный лагерь. На это указывает участие китайских военнослужащих в российских военных маневрах, проходящих в европейских областях страны.

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