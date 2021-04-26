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Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) вернули под контроль правительства город Ялинга. Населенный пункт освобожден от бандитов.

Глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада на своей странице в Facebook сообщил об очередном успехе армии страны, а также поздравил граждан и военных с освобождением поселения от радикалов. Премьер-министр заявил, что в Ялинге будет обеспечен порядок и безопасность.

За последние несколько месяцев армия смогла освободить ряд населенных пунктов и зачистить большую часть страны от радикалов. По мнению экспертов, успехи центральноафриканских военных объясняются помощью российских инструкторов, которых журналисты связывают с «ЧВК Вагнера».

Начальник технической службы жандармерии и координатор между российской миссией и жандармерией Валери Марсьяль Його заявил, что в результате успешных операций правительство ЦАР контролирует более 95% территории государства.

Источник фото: Федеральное агентство новостей (ФАН) – Сергей Чемеков

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