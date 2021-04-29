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Рабочей группой при парламенте Крыма было отправлено заявление в ФСБ и Следком с просьбой завести уголовное дело на 12 украинских граждан, организовавших или способствующих блокаде полуострова.

В рамках заседания соответствующей группы были раскрыты материалы, указывающие на причастность к блокированию Крыма нескольких действующих и бывших депутатов Верховной рады, а также предпринимателей и политиков, занимавших ранее высокопоставленные должности на Украине. В список, к примеру, попал Петр Порошенко, украинский экс-лидер, и Василий Сташук, экс-глава государственного агентства водных ресурсов.

Ефим Фикс, руководитель рабочей группы, отмечает, что указанные лица участвовали не только в водной, но также транспортной, продуктовой и энергетической блокадах полуострова. Их действия следует считать геноцидом по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму, поэтому они должны понести справедливое наказание.

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  • Анна
  • 28.04.2021
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