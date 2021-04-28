Власти Кипра обвинили в незаконном предоставлении гражданства около 3,5 тысячи родственников инвесторов.

Как сообщается, всего было выдано 6 779 «золотых паспортов» – гражданство предоставлялось людям, если они делали инвестиции в экономику страны. Оказалось, что более половины паспортов были получены совершеннолетними родственниками инвесторов. При этом в законе нет разрешения на это. Причиной возникновения такой ситуации стало то, что власти неправильно трактовали законодательство.

Из-за ещё одной аналогичной ошибки гражданство было выдано руководителям некоторых компаний, при том, что они даже не совершали инвестиций. Как было указано, топ-менеджеры не являются инвесторами, так как компании, которыми они управляют, не находятся в их владении.

Программа, по которой можно было получить «золотые паспорта» через инвестиции в экономику страны, была отменена 1 ноября прошлого года.