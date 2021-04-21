Сразу в 6 округах американского штата Аризона был введен режим ЧС из-за кризисной обстановки на границе с Мексикой.

Даг Дьюси, губернатор Аризоны, на своей страничке в «Твиттере» заявил, что если федеральное правительство бездействует, то проблемой с мигрантами займутся власти штата. Поэтому он решил объявить режим ЧС и направить в проблемные области бойцов Нацгвардии, которые помогут правоохранителям поддерживать в них порядок.

Данное решение было принято после значительного увеличения числа мигрантов, задержанных пограничными службами. Согласно словам Дьюси, пограничный патруль работает на пределе своих возможностей, а местные главы городов просят о помощи.