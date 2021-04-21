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Частые проверки предприятий сферы общепита Петербурга подняли проблему отношений между бизнесом и Роспотребнадзором. На этом фоне журналисты решили поинтересоваться у предпринимателей, как они относятся к рейдам РПН.

Совладелец сети бельгийских пабов KwakInn Владимир Постниченко рассказал, что у общепита немного вариантов для маневра во время визитов РПН.

Проблема взаимоотношения пищевиков и санитарного ведомство привлекла к себе всеобщее внимание после скандала, возникшего из-за точечных неправомерных проверок РПН комбинатов питания. В данном случае речь о «КСП Красносельского района», работа которого была приостановлена после внезапного визита РПН. Через некоторое время комбинат вернулся к работе, однако инцидент до сих пор не исчерпан.

Частые проверки Роспотребнадзора являются проблемой не только отдельно взятых представителей рынка соцпитания, но и бизнеса в целом.

Постниченко рассказывает, что действия сотрудников РПН непредсказуемы, поэтому нет универсального подхода ко встречам с ними. Каждый случай индивидуален. Не всегда даже суд может помочь, хотя «КСП Красносельского района» в этом повезло.

«Тут 2 варианта: если не согласен – обжалуешь в суде, либо выполняешь все, что написано в предписании», – считает Постниченко.

Здесь стоит отметить, что после того, как работа «КСП Красносельский» была возобновлена, в прокуратуру была направлена жалоба на работу Роспотребнадзора. Так что проверка видимо ожидает уже само санитарное ведомство.

Ранее на РПН уже поступали жалобы от сотрудников КСП, поскольку во время частых проверок им мешали работать. Частный бизнес также неоднократно выражал недовольство методами работы надзорного органа.

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