читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Блогер и журналист Юлия Витязева написала в своем Telegram-канале комментарий на расследования The Insider и Bellingcat по поводу взрывов на складах боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году.

«Жду комментариев с чешской стороны. С нетерпением! Круто вас “друзья” подставили, да, ребятки?», – написала она.

Напомним, что обе организации установили причастность ко взрывам торговца оружием из Болгарии Эмилияна Гебрева. Именно он осуществлял поставки оружия и боеприпасов на Украину. Склады во Врбетице были выбраны для хранения, однако после взрывов Гебрев еще два года продолжал продавать оружие Киеву.

О причастности Гебрева в воскресенье заявил и президент Чехии Милош Земан. Он отметил, что в пользу этой версии говорят договоры купли-продажи, обнаруженные следствием и доказывающие оплату болгарским торговцем аванса за оружие.

Вам может понравиться

Кравчук заявил об историческом шаге к урегулированию конфликта на Донбассе

Российская сторона и представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР впервые за всю историю переговоров приняли к рассмотрению предложения украинской делегации, заявил представитель от Украины Леонид Кравчук. Он отметил, что это историческое

Получится ли у Байдена “дрессировка” Турции

Признание геноцида армян президентом США Джо Байденом – это попытка начать «дрессировать» Турцию, которая в последнее время слишком активно стала демонстрировать свою самостоятельность, считает эксперт Геворг Мирзаян. Он также поясняет,

Украина задействовала БПЛА Bayraktar TB2 над Крымом, чтобы помешать работе российских военных

Украинский беспилотный аппарат Bayraktar TB2 предпринял попытку создать помехи для российского оборудования в Крыму, сообщает портал Avia.Pro. Авторы поясняют, что эти БПЛА турецкого производства оснащены комплексами SIGINT, обеспечивающими эффективную радиоразведку
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 27 апреля – снег, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Королев: погода, 27 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Подольск: погода, 27 апреля – небольшой снег, до 3 °C | Армавир: погода, 27 апреля – небольшая облачность, до 14 °C |