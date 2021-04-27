Блогер и журналист Юлия Витязева написала в своем Telegram-канале комментарий на расследования The Insider и Bellingcat по поводу взрывов на складах боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году.

«Жду комментариев с чешской стороны. С нетерпением! Круто вас “друзья” подставили, да, ребятки?», – написала она.

Напомним, что обе организации установили причастность ко взрывам торговца оружием из Болгарии Эмилияна Гебрева. Именно он осуществлял поставки оружия и боеприпасов на Украину. Склады во Врбетице были выбраны для хранения, однако после взрывов Гебрев еще два года продолжал продавать оружие Киеву.

О причастности Гебрева в воскресенье заявил и президент Чехии Милош Земан. Он отметил, что в пользу этой версии говорят договоры купли-продажи, обнаруженные следствием и доказывающие оплату болгарским торговцем аванса за оружие.