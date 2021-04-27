Ян Гамачек, чешский вице-премьер, считает, что речь Милоша Земана, лидера Чехии, связанная с взрывом склада в Врбетице, сильнее всего обрадовала РФ.

Глава чешского МВД уверен, что с первой частью выступления Земана все нормально, а вот вторую, где рассказывалось о неосторожном обращении со снарядами, следовало пропустить. Он отметил, что данная речь в основном порадовала Москву, а Праге она не очень помогла. Гамачек добавил, что правительство страны обладает достаточным количеством доказательств причастности спецслужб России к взрывам, произошедшим в 2014 году.

Вице-премьер заявил, что есть секретный документ, содержащий в себе всю необходимую информацию о деятельности российских агентов. Он подчеркнул, что чешское правительство принимало решения по отношению к Москве не под действием эмоций, а на основе имеющихся фактов.