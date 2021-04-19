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Виктория Боня в Stories Instagram продемонстрировала свою фигуру во время примерки купальников.

Так, ведущая собирается в отпуск на Мальдивы, и примерила яркий оранжевый купальник-бикини. Также Боня рассказала, что долгое время комплексовала из-за своей фигуры, но сейчас, когда ей 40 лет, она любит себя больше, чем в 20 лет. Виктория отметила, что не идеальна, и у неё есть небольшой животик, однако, по её словам, он её совсем не портит.

Также Боня решила продемонстрировать свои ягодицы, повернувшись спиной и приспустив трусы. Боня указала, что её часто критикуют за то, что она не показывает себя сзади, якобы из-за того, что у неё там «всё дряблое». Как ответила Виктория, если она не показывает на каждом углу свою попу, это не означает, что она смятая и сплющенная.

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