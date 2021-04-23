читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Виктория Боня в эфире YouTube-канала YesNoYes рассказала своим поклонникам, что изменила своё отношение к 5G-вышкам.

Так, несколько месяцев назад Боня заявила, что причиной появления коронавируса является намерение чипировать людей и управлять ими. После её слов Боню высмеяли многие пользователи Сети и даже медийные личности.

Сейчас Виктория опасается, что из-за её слов её «в психушку отправят». Так, ранее говорили, что у неё шизофрения, а теперь, после её заявления, за ней придут люди в белых халатах. Боня рассказала, что смотрела за издевательствами над детьми, а также над экологией и природой Земли, и задумалась, что Билл Гейтс прав. Телеведущая предположила, что всех необходимо «посадить на эту вышку», чтобы получить возможность всех просматривать.

Также Боня указала, что есть видеозапись, где Гейтс говорит о необходимости сокращения населения, и что для этого нужно поставить правильные прививки.

Вам может понравиться

Американский генерал заявил, что новая противоракетная система РФ представляет угрозу для США

Генерал Джеймс Дикинсон, являющийся главой Космического командования США, в интервью изданию The Hill выразил обеспокоенность из-за новейшей российской противоракетной системы космического базирования. Согласно его заявлению, эта система представляет серьёзную угрозу
  • Анна
  • 21.04.2021
  • читать 1 минуту

Аналитики The National Interest заявили, что Россия сделала Украине жесткое предупреждение по Донбассу

Обозреватели американского издания The National Interest заявили, что Москва сделала Киеву серьёзное “предупреждение”. Как считают американские эксперты, на это указывают манёвры армии России, которые проводятся поблизости от российско-украинской границы, а
  • Анна
  • 21.04.2021
  • читать 1 минуту

Депутат Цивилев рассказал, как снизить количество отравлений в школьных столовых

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев предложил план борьбы с поставками некачественных продуктов в школы. Цивилев считает, что его инициатива позволит оперативно реагировать на жалобы, касающиеся качества питания и предотвращать возможные
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 23 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 апреля – пасмурно, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Королев: погода, 23 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 23 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 23 апреля – небольшая облачность, до 15 °C |