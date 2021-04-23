Виктория Боня в эфире YouTube-канала YesNoYes рассказала своим поклонникам, что изменила своё отношение к 5G-вышкам.

Так, несколько месяцев назад Боня заявила, что причиной появления коронавируса является намерение чипировать людей и управлять ими. После её слов Боню высмеяли многие пользователи Сети и даже медийные личности.

Сейчас Виктория опасается, что из-за её слов её «в психушку отправят». Так, ранее говорили, что у неё шизофрения, а теперь, после её заявления, за ней придут люди в белых халатах. Боня рассказала, что смотрела за издевательствами над детьми, а также над экологией и природой Земли, и задумалась, что Билл Гейтс прав. Телеведущая предположила, что всех необходимо «посадить на эту вышку», чтобы получить возможность всех просматривать.

Также Боня указала, что есть видеозапись, где Гейтс говорит о необходимости сокращения населения, и что для этого нужно поставить правильные прививки.