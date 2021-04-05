Украина попалась на фейках, которые публикует, чтобы в очередной раз вылепить из России образ «врага и агрессора». Выяснилось, что фотографии и видеозаписи российской техники, которая якобы на всех парах мчится к украинским границам из РФ, сделаны в Белоруссии.

Авторы издания «Московский комсомолец» заявили, что техника, которая показывается на видео в качестве доказательства подготовки «к нападению на Украину», представлена в штатном камуфляже Вооруженных сил Беларуси. Поэтому Киев показал широкой публике откровенный фейк.

Но он оказался не единственным. Кроме того, вирусный ролик «Не успели доехать до Украины, как в дело включились партизаны», на котором эшелон с техникой РФ сходит с рельсов, снят в Забайкалье в 2017 году.

Ситуацию с эшелонами техники прокомментировал военный эксперт Алексей Валюженич. Он отметил, что российская техника перебрасывается для учений совершенно открыто, хотя при желании можно было замаскировать ее и никто бы ничего не увидел. Он отметил, что современные «аналитики», которые пишут с диванов в твиттеры и фейсбуки, просто не знают, что существует такая простая вещь, как брезент. Которая надежно укрывает любые боевые машины от посторонних глаз.