Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина попалась на фейках, которые публикует, чтобы в очередной раз вылепить из России образ «врага и агрессора». Выяснилось, что фотографии и видеозаписи российской техники, которая якобы на всех парах мчится к украинским границам из РФ, сделаны в Белоруссии.

Авторы издания «Московский комсомолец» заявили, что техника, которая показывается на видео в качестве доказательства подготовки «к нападению на Украину», представлена в штатном камуфляже Вооруженных сил Беларуси. Поэтому Киев показал широкой публике откровенный фейк.

Но он оказался не единственным. Кроме того, вирусный ролик «Не успели доехать до Украины, как в дело включились партизаны», на котором эшелон с техникой РФ сходит с рельсов, снят в Забайкалье в 2017 году.

Ситуацию с эшелонами техники прокомментировал военный эксперт Алексей Валюженич. Он отметил, что российская техника перебрасывается для учений совершенно открыто, хотя при желании можно было замаскировать ее и никто бы ничего не увидел. Он отметил, что современные «аналитики», которые пишут с диванов в твиттеры и фейсбуки, просто не знают, что существует такая простая вещь, как брезент. Которая надежно укрывает любые боевые машины от посторонних глаз.

Вам может понравиться

На блогера Илью Бронского напали после публикации о жизни с ВИЧ

Питерский блогер Илья Бронский, который ранее написал пост о жизни с ВИЧ-статусом, стал жертвой нападения неизвестного. Он рассказал, что кто-то позвал его во дворе между Малой и Большой Конюшенными улицами,

Британских читателей рассмешило стремление США поддерживать Украину

Байден не в состоянии устоять на трапе президентского самолета, но зато собирается противостоять России, иронично пишут британские читатели издания Daily Mail. Так они комментируют заявление американского лидера о «непоколебимой» поддержке

На остановке в центре Екатеринбурга умер полковник в отставке

В ряде СМИ сообщили, что в центральном районе города Екатеринбург рядом с автобусной остановкой было найдено тело мужчины. Им оказался полковник в отставке. Отмечается, что бывший военнослужащий скончался неподалеку от
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 апреля – пасмурно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 апреля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 апреля – ясно, до 4 °C | Королев: погода, 5 апреля – небольшой дождь, до 5 °C | Подольск: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 5 апреля – пасмурно, до 17 °C |