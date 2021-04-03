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Британское издание Dailly Express опубликовало видео- и фотоматериалы с фактами переброски Россией техники в Крым, чем напугало западную общественность. Авторы публикации подчеркнули, что по кадрам хорошо видно, что РФ обладает реальной военной мощью.

Эксперты утверждают, что учения, в ходе которых Россия перебрасывает технику и личный состав, являются наиболее масштабными за два последних десятилетия. Они также цитируют пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что техника танки, артиллерия, ЗРК и многое другое перемещается исключительно внутри страны и не будет использоваться для нападения на другие государства.

Напомним, что Песков также сообщил, что НАТО постоянно усиливает свое военное присутствие вдоль российских границ. Кроме того, в последние недели и Украина начала стягивать технику к Донбассу и Крыму. Поэтому Россия должна быть начеку.

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