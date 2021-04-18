Ветеран украинских ВВС подверг жесткой критике действия лидера Украины Владимира Зеленского в Донбассе во время прямого телеэфира.

Согласно словам бывшего военного, он прекрасно знает, на что способна боевая авиация при нанесении ударов по наземным целям, поэтому у него начинает болеть сердце, как только он видит, как «этот уклонист» ходит рядом с линией соприкосновения «в бронелифчике» и говорит о том, что Украина ко всему готова.

Ветеран также заявил, что Зеленского ждут печальные последствия, если он прикажет начать полномасштабное наступление на непризнанные республики Донбасса. Киевлянин отметил, что Россия непременно ответит на данные действия, причем она не станет стрелять по окопам, а сразу же атакует штабы.