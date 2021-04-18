Без единого доказательства заявления Чехии о причастности России к взрывам во Врбетице в 2014 году является банальной провокацией, заявил почетный президент Ассоциации ветеранов спецподразделения ФСБ “Альфа” Сергей Гончаров. Он отметил также, что в последнее время подобных обвинений стало слишком уж много.

По словам Гончарова, без доказательств можно приписать РФ любые преступления, начиная с отравления Скрипалей в Солсбери и заканчивая желанием напасть на Украину. Вот только при отсутствии даже минимальных улик все это выглядит надуманно. Россия все время пытается кого-то убить, отравить или взорвать, причем даже сама не знает, зачем ей это нужно.

Напомним, что Чехия обвинила в причастности к взрывам «двух агентов ГРУ» Боширова и Петрова. Также она выслала 18 дипломатов РФ якобы за то, что они работали на российские спецслужбы.