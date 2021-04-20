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Певицу Веру Брежневу задержали в Испании, о чём она сообщила на своей Instagram-странице.

Так, Брежнева отправилась в Барселону для того, чтобы сняться в выпуске юбилейного сезона шоу «Орёл и решка». Компанию ей составила Верка Сердючка. По словам Брежневой, это путешествие было весьма запоминающимся, несмотря на то, что ей пришлось мало спать и почти ничего не есть. Певица отметила, что она очень устала, но, несмотря на всё это, получила прекрасные эмоции.

Также Вера сообщила поклонникам, что её путешествие началось с того, что ей три часа пришлось провести в полиции аэропорта. Причину, по которой её задержали, Брежнева не раскрыла. После задержания певица сразу же отправилась на съёмки.

Первая часть программы из Барселоны вышла в эфире 19 апреля на телеканале «Пятница». В скором времени запланирован показ второй части.

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